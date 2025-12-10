News Logo
ABO

Kambodscha meldet Luftangriffe thailändischer F-16

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Im neu aufgeflammten Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha hat es nach Medienberichten in der Früh Luftangriffe thailändischer Kampfflugzeuge im Nachbarland gegeben. F-16-Maschinen hätten unter anderem zwei Bomben auf Dörfer im Grenzgebiet in der Provinz Meanchey abgeworfen, berichtete die Zeitung "Khmer Times" unter Berufung auf eine Mitteilung des kambodschanischen Verteidigungsministeriums. Von Toten oder Verletzten war zunächst keine Rede.

von

Zudem hätten Kampfflugzeuge mehrere kambodschanische Gebiete überflogen. Zu Boden sowie auf See habe es Angriffe gegeben, die aber nicht näher beschrieben wurden. Aus Thailand gab es zunächst keine Stellungnahme zu den berichteten Vorfällen. Kambodschas Langzeitherrscher und jetziger Senatspräsident Hun Sen drückte laut der Zeitung seine Besorgnis aus und lobte die Soldaten für ihren "mutigen und standhaften Widerstand".

Bereits am Dienstag hatte er erklärt, man habe zunächst Zurückhaltung gewahrt, um den am 26. Oktober vereinbarten Waffenstillstand zu respektieren. Doch inzwischen werde gekämpft, um sich zu verteidigen, und zwar mit "Schützengräben und Waffen aller Art".

Kambodscha und Thailand beschuldigen sich seit Sonntag, eine zuletzt geltende Waffenruhe im Gebiet entlang der etwa 800 Kilometer langen gemeinsamen Grenze zuerst verletzt zu haben. Die Waffenruhe hatte US-Präsident Donald Trump vermittelt. Nun will er sich erneut als Vermittler einschalten. "Morgen muss ich einen Anruf tätigen", sagte er Dienstagabend (Ortszeit) im US-Staat Pennsylvania mit Verweis auf die jüngsten Gefechte.

Vielerorts entlang der Grenze der südostasiatischen Länder tobten am Dienstag heftige Gefechte. Zehntausende Bewohner des Grenzgebiets beider Seiten mussten in Schutzunterkünfte oder sicherere Landesteile flüchten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Venezolanische Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado
Politik
Nobelpreisträger werden ausgezeichnet
Selenskyj traf in Rom Italiens Premierministerin Meloni
Politik
Selenskyj will abgeänderten Friedensplan an USA übermitteln
Hält Europäer für schwach: US-Präsident Trump
Politik
Trump hält Europäer für schwach
Babis ist von Präsident Pavel zum Ministerpräsidenten angelobt worden
Politik
Babiš ist neuer Regierungschef in Tschechien
Eine Fluchtbewegung hat eingesetzt
Politik
Grenzkonflikt Thailand-Kambodscha eskaliert weiter
Der 76-Jährige nahm das Strafmaß zur Kenntnis
Politik
Weltstrafgericht: 20 Jahre Haft für Massaker im Sudan
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER