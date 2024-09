Marcus Bensmann :

In den letzten zwei, drei Jahren ist zu beobachten, dass sich in der Partei drei ideologische Richtungen herauskristallisieren. Einmal der Vertreibungsgedanke. Dieser betrifft auch Staatsbürger mit migrantischem Hintergrund aufgrund eines völkischen Idylls, welches das Staatsvolk in Eigene und Fremde trennt. Dieser "Remigrationsgedanke" hat noch nicht im Programm Fuß gefasst, aber wird von führenden AfD-Politikern formuliert und war auch Gegenstand der Correctiv-Recherche über die Veranstaltung in Potsdam. Hier ist es spannend zu sehen, dass es dem Verfassungsschutz erlaubte, die AfD als Verdachtsfall zu führen. Dies hat dazu geführt, dass Alice Weidel auf die Bremse tritt. Außerdem wurde beispielsweise Maximilian Krah auf die Ersatzbank gesetzt, weil er einer der großen Träger der Vertreibungsidee ist. Sie bleiben allerdings im Kader, denn ihre zentralen Ideologen, darunter Björn Höcke, stehen in den ostdeutschen Bundesländern zur Wahl. Der andere Punkt ist die Verortung Deutschlands in die multipolare Weltordnung sowie die Aufgabe der Westbindung. Die USA wird von führenden AfD-Politikern als raumfremde Macht begriffen. Da ist der Wunsch dahinter, Deutschland in einer multipolaren Weltordnung neben China, Russland und Iran zu platzieren. Krah beschreibt in seinem Buch, welche Vorteile das für die völkische Ideologie hat. In so einer Weltordnung würden keine universellen Menschenrechte gelten. Das ist natürlich praktisch, wenn man über die Vertreibung von Menschen nachdenkt. Der dritte Punkt ist der Geschichtsrevisionismus, der ebenfalls von Höcke eingeleitet wurde. Wenn man nicht mehr in den Schulen und in der Öffentlichkeit über die Verbrechen der Nazis redet, kann man besser über die Vertreibung nachdenken. Diese drei ideologischen Stränge haben sich zunehmend durchgesetzt in der Partei. Das macht die AFD insofern gefährlich, weil sie in den Ostdeutschen Bundesländern stärkste Kraft ist und einen politischen Anspruch erhebt.