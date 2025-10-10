News Logo
Israels Truppen haben mit Rückzug im Gazastreifen begonnen

Israelische Truppen ziehen sich hinter Linien zurück (Illustration)
©AFP, APA, AHMAD GHARABLI
Nach der Einigung auf die erste Phase des Gaza-Abkommens hat die israelische Armee mit dem Rückzug auf die vereinbarten Demarkationslinien begonnen. "Israelische Truppen haben sich aus mehreren Gebieten der Stadt Gaza zurückgezogen", hieß es vonseiten der Hamas-Behörden am Freitag. Zudem hätten israelische Militärfahrzeuge Teile der Stadt Khan Younis im Süden des Palästinensergebiets verlassen.

In einigen Gebieten des Küstenstreifens sei der Rückzug von Artilleriebeschuss und Luftschlägen zur Sicherung der Truppen begleitet gewesen. Auch in der Früh dauerte nach israelischen Medienberichten der Rückzug zu den im Gaza-Friedensplan vereinbarten Demarkationslinien an, während einige Truppen den Gazastreifen vollständig verlassen hätten.

Der Vereinbarung zufolge soll Israel innerhalb von 24 Stunden nach der Zustimmung des israelischen Kabinetts, die in der Nacht auf Freitag erfolgt war, zurückziehen und dann die Kontrolle über 53 Prozent des Küstenstreifens in den grenznahen Pufferzonen haben. Anschließend soll eine Waffenruhe in Kraft treten.

Vom Militär selbst gab es noch keine Informationen über den Truppenrückzug. Israelische Militärkorrespondenten posteten auf sozialen Plattformen Bilder und Videos von Panzerkolonnen beim Rückzug aus dem Gazastreifen und feiernden Soldaten.

Kurz vor der Zustimmung des israelischen Kabinetts zur Feuerpause in der Nacht auf Freitag wurde ein 26 Jahre alter israelischer Soldat nach Angaben eines Militärsprechers im Norden des Gazastreifens von einem Scharfschützen getötet. Damit sei die Zahl der seit dem Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 getöteten Soldaten auf 914 gestiegen.

