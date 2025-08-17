Israels Armee greift Houthi-Ziele im Jemen an

In der Mitteilung der Armee hieß es, die Angriffe seien als Reaktion auf wiederholte Houthi-Angriffe auf Israel und seine Bürger mit Boden-Boden-Raketen und Drohnen erfolgt. Die Miliz agiere unter Anleitung der iranischen Führung. Sie bedrohe durch ihre Attacken auch den Schiffsverkehr und internationalen Seehandel. Israel werde weiterhin entschlossen auf die Houthi-Angriffe reagieren.

Seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023 greifen Mitglieder der Houthi-Miliz im Jemen Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an - als Ausdruck ihrer Solidarität mit der islamistischen Hamas. Israels Luftwaffe reagierte darauf bereits häufiger mit Luftangriffen auf Ziele der Miliz im Jemen. Sowohl die Houthi-Miliz als auch die Hamas im Gazastreifen sind Verbündete des Irans.