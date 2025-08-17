News Logo
Israels Armee greift Houthi-Ziele im Jemen an

Politik
Die israelische Armee hat als Reaktion auf wiederholte Raketenangriffe der Houthi-Miliz Ziele im Jemen angegriffen. Israelische Medien berichteten von Angriffen der Marine. Die israelische Armee bestätigte, es sei im Jemen "Energieinfrastruktur, die vom Houthi-Terrorregime genutzt wurde," angegriffen worden. Die Ziele seien 2.000 Kilometer von Israel entfernt gewesen. Augenzeugen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa berichteten von zwei schweren Explosionen in der Stadt.

In der Mitteilung der Armee hieß es, die Angriffe seien als Reaktion auf wiederholte Houthi-Angriffe auf Israel und seine Bürger mit Boden-Boden-Raketen und Drohnen erfolgt. Die Miliz agiere unter Anleitung der iranischen Führung. Sie bedrohe durch ihre Attacken auch den Schiffsverkehr und internationalen Seehandel. Israel werde weiterhin entschlossen auf die Houthi-Angriffe reagieren.

Seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023 greifen Mitglieder der Houthi-Miliz im Jemen Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an - als Ausdruck ihrer Solidarität mit der islamistischen Hamas. Israels Luftwaffe reagierte darauf bereits häufiger mit Luftangriffen auf Ziele der Miliz im Jemen. Sowohl die Houthi-Miliz als auch die Hamas im Gazastreifen sind Verbündete des Irans.

