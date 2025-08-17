News Logo
ABO

31 Tote bei Angriff auf Flüchtlingslager im Sudan

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Belagerte Stadt Al Fashir im Sudan (Archivbild April 2025)
©APA, Satellite image, Maxar Technologies
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Im vom Bürgerkrieg gebeutelten Sudan sind bei einem Angriff auf ein Flüchtlingslager mindestens 31 Menschen getötet worden. 13 weitere wurden verletzt, wie das Sudan Doctors Network mitteilte. Demnach wurde das Lager Abu Shouk am Rande der Stadt El Fasher in Nord-Darfur von Einheiten der Rapid Support Forces (RSF) überfallen.

von

Aufgrund der Belagerung von El Fasher durch die RSF herrschte in dem von Binnenflüchtlingen bewohnten Camp bereits ein Mangel an Medikamenten, medizinischem Personal und Lebensmitteln. Die Behandlung der Verletzten finde deshalb unter katastrophalen humanitären und gesundheitlichen Bedingungen statt, so das Sudan Doctors Network.

Laut UN-Angaben haben die RSF das Lager Abu Shouk zwischen Jänner und Juni mindestens 16 Mal angegriffen und dabei mindestens 212 Menschen getötet. 111 weitere wurden verletzt.

Seit April 2023 herrscht im Sudan Krieg zwischen der RSF und der sudanesischen Armee. Der Konflikt hat sich nach UN-Angaben zur größten Hungerkrise der Welt entwickelt. Rund 25 Millionen Menschen - die Hälfte der Bevölkerung des Landes - leiden unter akutem Hunger, und 3,5 Millionen Frauen und Kinder sind von Unterernährung betroffen. Sämtliche Handelswege und Versorgungslinien nach El Fasher sind blockiert, was zu extremen Preisen für die wenigen verbliebenen Güter führt. Einige Einwohner sollen sich Berichten zufolge von Tierfutter und Lebensmittelabfällen ernähren. Beiden Kriegsparteien werden schwere Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kriegsschäden im Gazastreifen
Politik
Israel bereitet Zivilisten-Umsiedlung im Gazastreifen vor
Selenskyj für Dreier-Treffen mit Trump und Putin
Politik
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Politik
Selenskyj berichtet von kleineren Erfolgen in der Ostukraine
Sechs Polizisten verletzt und 38 Demonstranten festgenommen
Politik
Wieder Gewalt bei Protesten in Serbien
Libanons Regierungschef Nawaf Salam
Politik
Geplante Entwaffnung: Hisbollah-Chef warnt vor Bürgerkrieg
Aufnahme aus der Region Dnipropetrowsk
Politik
Ukrainische Armee erobert sechs Dörfer in Donezk zurück
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER