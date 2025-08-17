News Logo
Bolivien wählt neuen Präsidenten und Parlament

Politik
Ex-Präsident Jorge "Tuto" Quiroga ist einer der Favoriten
©MARTIN BERNETTI, AFP, Archiv, APA
In Bolivien sind am Sonntag fast acht Millionen Menschen zur Wahl eines neuen Präsidenten, Vizepräsidenten und des Parlaments aufgerufen. Nach Umfragen liegen konservative Oppositionskandidaten vorn - ein Machtwechsel nach fast 20 Jahren linker Regierung erscheint möglich.

von

Die politische Lage wird seit Monaten vom Machtkampf zwischen dem ehemaligen Präsidenten Evo Morales (2006–2019) und seinem Nachfolger Luis Arce geprägt. Arce, zuletzt Staatschef, verzichtete auf eine Kandidatur, Morales wurde per Gerichtsbeschluss ausgeschlossen.

Bolivien zählt zu den ärmsten Ländern Südamerikas und steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Benzin- und Devisenmangel, Inflation und Medikamentenknappheit prägen den Alltag. Vor allem die Treibstoffsubventionen der Regierung belasten den Staatshaushalt schwer.

Die Opposition könnte von der wachsenden Unzufriedenheit profitieren. Gute Chancen werden dem konservativen Ex-Präsidenten Jorge Quiroga (2001–2002) und dem Unternehmer Samuel Doria Medina zugeschrieben. Aufseiten der Linken gelten der bisherige Senatspräsident Andrónico Rodríguez sowie Ex-Innenminister Eduardo del Castillo als aussichtsreichste Bewerber.

Die Wahlbehörde strebt an, 80 Prozent der Stimmen bereits am Wahlabend auszuzählen und zu veröffentlichen. Beobachter erwarten allerdings, dass kein Kandidat im ersten Wahlgang die nötige Mehrheit für einen Sieg erreicht. Eine Stichwahl ist für den 19. Oktober angesetzt. Der Sieger übernimmt das Präsidentenamt im November für fünf Jahre.

Former Bolivian president and presidential candidate for the "Alianza Libre" (Free Alliance) coalition, Jorge "Tuto" Quiroga Ramirez, speaks during his final campaign rally in La Paz on August 13, 2025. Bolivia will hold presidential election on August 17, 2025. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Über die Autoren

