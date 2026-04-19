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Israelischer Soldat im Südlibanon getötet

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Insgesamt 15 Israelis getötet
©Afp, APA, JALAA MAREY
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Bei Kämpfen im Süden des Libanon ist nach Armeeangaben ein israelischer Soldat getötet worden. Der 31-Jährige sei "im Gefecht gefallen", erklärten die israelischen Streitkräfte am Sonntag, ohne nähere Angaben zu machen. Neun weitere Soldaten seien verwundet worden, einer von ihnen schwer. Der 31-Jährige ist der zweite israelische Soldat, der seit Beginn der Waffenruhe getötet wurde. Diese war eigentlich in der Nacht auf Freitag für zehn Tage in Kraft getreten.

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Er ist zugleich laut einer AFP-Zählung der 15. getötete israelische Soldat seit dem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah-Miliz im Zuge des Iran-Kriegs. Der Libanon war Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die Hisbollah als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen über die Grenze.

Israeli army soldiers patrol in their humvees along the border with southern Lebanon, in the Upper Galilee of northern Israel on April 17, 2026. Israel's defence minister said on April 17 that the campaign against the militant group Hezbollah was not yet complete, just hours after a 10-day ceasefire came into force in Lebanon. (Photo by Jalaa MAREY / AFP)

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