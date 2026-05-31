Israel meldet Einnahme der Burg Beaufort im Südlibanon

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Israel hat nach eigenen Angaben im Zuge seiner Bodenoffensive gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon die Burg Beaufort eingenommen. Israelische Soldaten seien "auf den Gipfel von Beaufort zurückgekehrt und haben dort erneut die israelische Flagge gehisst", erklärte Verteidigungsminister Israel Katz am Sonntag. Zugleich riefen die israelischen Streitkräfte zur Evakuierung sämtlicher libanesischer Gebiete südlich des Flusses Sahrani auf.

von APA