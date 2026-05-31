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Vermögensfreigabe laut Irans Staats-TV in Absichtserklärung

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Der Iran hofft auf die Freigabe von Auslandsvermögen
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In den Bemühungen zur Beendigung des Iran-Krieges beinhaltet ein "inoffizieller" Entwurf einer Absichtserklärung mit den USA iranischen Staatsmedien zufolge die Freigabe von eingefrorenen iranischen Vermögenswerten in Höhe von zwölf Milliarden Dollar (rund 10,3 Milliarden Euro). Die USA hätten zugesagt, dem Iran innerhalb von 60 Tagen vollen Zugriff auf Vermögenswerte in dieser Höhe zu gewähren, meldete das iranische Staatsfernsehen am Samstag.

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Eine frühere Meldung des iranischen Staatsfernsehens über angebliche US-Zusagen im Zuge eines Abkommens hatte das Weiße Haus in dieser Woche als "Erfindung" zurückgewiesen. Die Frage der im Ausland aufgrund von US-Sanktionen eingefrorenen iranischen Vermögenswerte ist einer der Kernpunkte in den laufenden Verhandlungen über ein Abkommen zur Beendigung des Krieges.

Die iranische Nachrichtenagentur Isna hatte am Donnerstag gemeldet, Teheran wolle die Freigabe von 24 Milliarden Dollar erreichen. Iranischen Medienberichten zufolge belaufen sich die im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte auf 100 bis 123 Milliarden Dollar.

In dem Bericht des iranischen Staatsfernsehens vom Samstag hieß es außerdem, Teheran werde weiterhin die Straße von Hormuz kontrollieren. Der Iran blockiert die insbesondere für den Handel mit Öl und Flüssiggas immens wichtige Meerenge seit Beginn des Krieges mit den USA und Israel Ende Februar weitestgehend. Die Blockade hat die Weltmärkte erschüttert und die Öl- und Spritpreise in die Höhe schießen lassen. Die USA verhängten ihrerseits eine Seeblockade gegen iranische Häfen.

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