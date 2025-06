Israel-Iran-Krieg: Mit Hussein Salami hat Israel einen seiner erbittertsten Gegner getötet

Salami wurde 1960 im Zentraliran geboren. Als 20-Jähriger trat er zu Beginn des Krieges zwischen dem Iran und dem Irak (1980-1988) den Islamischen Revolutionsgarden bei. Die Garden sind eine Art Parallelarmee, die nach dem Sturz des vom Westen unterstützten Schah 1979 gegründet wurde, offiziell zur Verteidigung der Ziele der Islamischen Revolution. Sie wurden im Lauf der Jahre immer mächtiger und sind für ihr brutales Vorgehen etwa auch gegen friedliche Demonstranten bekannt.

Dem International Institute for Strategic Studies zufolge ist die direkt Ayatollah Khamenei unterstehende Truppe mittlerweile 125.000 Mann stark. Nach seinem Eintritt in die Garden 1980 arbeitete sich Salami durch die Ränge nach oben und wurde zunächst zum Leiter der Luft- und Raumfahrtabteilung der Schattenarmee ernannt – in dieser Funktion wurde er von der US-Regierung auf die Sanktionsliste gesetzt.

Salami diente neun Jahre lang als stellvertretender Kommandant des Korps, bevor er 2019 im Zuge einer Umstrukturierung in die oberste Chefposition befördert wurde. Diese strategische Rolle verschaffte dem weißbärtigen General auch einen Sitz im Obersten Nationalen Sicherheitsrat, der das geistliche Oberhaupt und damit den obersten Anführer des Landes in militärischen, sicherheitspolitischen und außenpolitischen Angelegenheiten berät.