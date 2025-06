Iran startet neue Angriffswelle gegen Israel

Zuvor hatte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu im US-TV die Tötung des Chefs des Geheimdienstes der Iranischen Revolutionsgarden, Mohammad Kazemi, durch israelische Luftangriffe gemeldet. "Vor wenigen Augenblicken haben wir den Chef des Geheimdienstes und seinen Stellvertreter in Teheran erwischt", sagte Netanyahu am Sonntag in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Israelische Flugzeuge über Teheran griffen erneut Militär- und Atomanlagen an, fügte er hinzu.

Im Zentrum der Hauptstadt wurde ein Wohngebäude getroffen, laut Berichten iranischer Staatsmedien starben dabei mindestens fünf Menschen. Das Staatsfernsehen berichtete, die Zahl der Toten könne noch steigen, da der Angriff ein dicht besiedeltes Wohngebiet in der Innenstadt getroffen habe.

Wie ein AFP-Journalist von vor Ort berichtete, wurde die Gegend im Abstand von wenigen Minuten von mindestens zwei heftigen Explosionen erschüttert. Über dem Stadtviertel stiegen dichte Rauchwolken auf. Zahlreiche Menschen liefen zum Ort der Explosion in der Nähe des iranischen Kommunikationsministeriums. Auch der Westen des Landes wurde erneut attackiert. Dort sollen zahlreiche Boden-Boden-Raketen stationiert sein.

Außerdem verkündete der israelische Regierungschef gegenüber dem US-Sender die Zerstörung der wichtigsten Urananreicherungsanlage in der Atomanlage in Natanz. "Wir haben die Hauptanlage in Natanz zerstört. Das ist die wichtigste Anreicherungsanlage."

Insidern zufolge lehnte US-Präsident Donald Trump einen israelischen Plan zur Tötung von Irans Oberstem Führer Ayatollah Ali Khamenei ab. Israel habe den USA mitgeteilt, es habe Möglichkeit, Khamenei zu töten, sagten zwei hochrangige US-Vertreter. Trump habe dies jedoch abgelehnt. "Haben die Iraner schon einen Amerikaner getötet? Nein. Solange sie das nicht tun, reden wir nicht einmal darüber, die politische Führung anzugreifen", sagte einer der Insider.

Netanyahu meinte dazu zu Fox News: "Es gibt so viele falsche Berichte über Gespräche, die nie stattgefunden haben, und ich werde nicht darauf eingehen." Weiters nannte er einen Regimewechsel im Iran als mögliche Folge der israelischen Angriffe. Fox News sagte Netanyahu außerdem, er habe Trump vor den Angriffen informiert.