USA greifen iranische Atomanlagen an – Trump spricht von „vollständiger Zerstörung“

Die österreichische Regierung beobachtet die Entwicklung im Nahen Osten „mit großer Sorge“. Es sei nun nötig, jetzt wieder zur Deeskalation beizutragen, so Landwirtschaftminister Norbert Totschnig (ÖVP) kurz nach den US-Angriffen auf iranische Atomanlagen am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Man müsse nun vor allem an die Zivilbevölkerung in den betroffenen Staaten denken. Zentral sei nun die Frage der Ausreise von ausländischen und vor allem österreichischen Staatsangehörigen. Über dem Iran und Israel gebe es ja eine Flugverbotszone – hier arbeite das Außenministerium intensiv an einer Lösung.

Die Außenpolitische Sprecherin der SPÖ, Petra Bayr, rief ebenfalls zu Deeskalation auf. Dabei müsse vor allem das humanitäre Völkerrecht geachtet und der Diplomatie höchste Priorität gegeben werden. „Der größtmögliche Schutz für die Zivilbevölkerung hat in dieser Lage höchste Priorität und ist von allen Konfliktparteien zu gewährleisten. In dieser herausfordernden Zeit müssen alle Entscheidungen und Handlungen vom Respekt für das menschliche Leben und vom Völkerrecht geleitet sein“, forderte die sozialdemokratische Nationalratsabgeordnete in einer Aussendung.