Israel startet Angriffswelle auf Beirut

Erklärtes Ziel des israelischen Militärs ist die Hisbollah-Miliz, die mit dem Iran verbündet ist. Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz dem Nachbarland mit der Ausweitung des Armeeeinsatzes sowie mit der Einnahme von Gebieten gedroht.

Sollte die libanesische Regierung nicht in der Lage sein, die pro-iranische Hisbollah-Miliz davon abzuhalten, auf Orte in Israel zu feuern, werde Israels Armee "das Gebiet einnehmen und die Sache selbst in die Hand nehmen", sagte Katz bei einer Besprechung mit Armee- und Geheimdienstvertretern am Donnerstag.

Er habe den libanesischen Präsidenten Joseph Aoun diese Warnung überbracht. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Katz haben die Armee den Angaben zufolge bereits angewiesen, sich auf "eine Ausweitung ihrer Aktivitäten im Libanon vorzubereiten".

Die vom Iran unterstützte Miliz sollte eigentlich gemäß einer Waffenruhenvereinbarung entwaffnet werden. Dies ist bisher nicht gelungen. Anfang März griff die Hisbollah in den Krieg zwischen Israel und Iran auf der Seite Teherans ein.