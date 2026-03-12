Lebenslang für IS-Anschlag bei Moskau mit über 140 Toten

Angehörige von Anschlagsopfern verfolgten die Urteilsverkündigung im Gerichtssaal. Mehrere Angeklagte, die in einem Glaskäfig eingesperrt waren, blickten zu Boden, als der Richter das Strafmaß bekannt gab. Die Angreifer waren am 22. März 2024 in die Crocus City Hall eingedrungen und hatten dort das Feuer eröffnet. Im Anschluss setzten sie das Gebäude in Brand. Es war der schlimmste Anschlag auf russischem Boden seit mehr als 20 Jahren - 149 Menschen wurden getötet und mehr als 600 weitere verletzt.

Zu der Tat bekannte sich die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die russischen Behörden versuchten dennoch, die Ukraine mit dem Anschlag in Verbindung zu bringen. Kiew wies die Vorwürfe zurück.