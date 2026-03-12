ABO

Neuer Oberster Führer des Iran fordert Rache für Kriegsopfer

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Irans neuer Oberster Führer Mojtaba Khamenei
©AHMAD AL-RUBAYE, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Irans neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Mojtaba Khamenei hat in einer ersten Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer gefordert. Der 56-jährige Kleriker betonte die Notwendigkeit von Vergeltung, insbesondere für die bei einem Luftangriff getöteten Schülerinnen, wie es in einer Erklärung des Geistlichen hieß, die im Staatsfernsehen verlesen wurde. Die Straße von Hormuz bleibt blockiert.

von

Die Schließung der für die Schifffahrt wichtigen Meerenge werde als Druckmittel gegen den Feind fortgesetzt, sagte Khamenei. Zudem müssten alle US-Militärstützpunkte in der Region geschlossen werden. "Wir glauben an die Freundschaft mit unseren Nachbarn und greifen nur die Stützpunkte an", erklärt er. "Und wir werden dies unweigerlich fortsetzen."

Khamenei rief die Bevölkerung zur Einheit auf. Die Menschen sollten an den Feiern zum Al-Quds-Tag teilnehmen, hieß es. Am Al-Quds-Tag, der 1979 vom iranischen Revolutionsführer Ayatollah Ruhollah Khomeini eingeführt wurde, gibt es im Iran üblicherweise staatlich organisierte Massendemonstrationen, bei denen zur Vernichtung Israels und zur Rückeroberung Jerusalems aufgefordert wird. Er findet am letzten Freitag des islamischen Fastenmonats Ramadan statt. Al Quds ist der arabische Name für Jerusalem.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
UNHCR meldet über 3 Mio. Vertriebene im Iran (Illustration)
Politik
Über 3 Mio. Menschen im Iran seit Kriegsbeginn vertrieben
Drei der Angeklagten am Donnerstag vor Gericht
Politik
Lebenslang für IS-Anschlag bei Moskau mit über 140 Toten
Energiewirtschaft im Visier der iranischen Streitkräfte
Politik
Iran attackiert Ölsektor am Golf
Politik
Kiew und Budapest streiten über Besuch der Pipeline-Prüfer
Chinas Volkskongress will Uniformität statt Vielfalt
Politik
Chinas Volkskongress segnet Anti-Minderheiten-Gesetz ab
Liebe und Sex zwischen Männern wird im Senegal nicht toleriert
Politik
Doppelte Höchststrafe für Homo-Beziehungen im Senegal
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER