Tote nach Angriff auf Moschee in San Diego

Bürgermeister Todd Gloria erklärte, es seien zuvor bewaffnete Angreifer in Islamischen Zentrum der Stadt gemeldet worden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Dutzende Streifenwagen das Gelände umstellten und schwer bewaffnete Polizisten auf das Dach der Moschee kletterten. Die Polizei teilte später mit, die Bedrohung sei "neutralisiert" worden.

In dem Gebäudekomplex im Stadtteil Clairemont ist neben der größten Moschee der Region eine Schule untergebracht. Berichten zufolge befanden sich zum Zeitpunkt der Tat Kinder in der Einrichtung.