Tote nach Angriff auf Moschee in San Diego

Bei einem Schusswaffenangriff auf eine Moschee im US-Bundesstaat Kalifornien sind nach Angaben der Behörden fünf Menschen getötet worden. Es handle sich um drei Erwachsene und die beiden Angreifer im Teenager-Alter, teilte die Polizei von San Diego am Montag mit. Das Tatmotiv sei Hass gewesen.
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Bürgermeister Todd Gloria erklärte, es seien zuvor bewaffnete Angreifer in Islamischen Zentrum der Stadt gemeldet worden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Dutzende Streifenwagen das Gelände umstellten und schwer bewaffnete Polizisten auf das Dach der Moschee kletterten. Die Polizei teilte später mit, die Bedrohung sei "neutralisiert" worden.
In dem Gebäudekomplex im Stadtteil Clairemont ist neben der größten Moschee der Region eine Schule untergebracht. Berichten zufolge befanden sich zum Zeitpunkt der Tat Kinder in der Einrichtung.