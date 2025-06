Iran-Israel: Das bedeutet der Angriff für Ölpreis und Inflation

„In jedem Fall bedeuten höhere Ölpreise, dass es wieder zu einem höheren Inflationsdruck kommt, nachdem die Inflation zuvor von den sinkenden Energiepreisen profitiert hat“, erklärt de la Rubia. Die Verbraucher spüren steigende Ölpreise fast in Echtzeit an der Tankstelle: Benzinpreise vollziehen die Entwicklung der Weltmarktpreise rasch nach. Aber auch indirekt dürften die Konsumenten zur Kassa gebeten werden. Sollten etwa Landwirte und Logistikunternehmen dauerhaft mehr für Benzin und Diesel bezahlen müssen, dürften sie die gestiegenen Kosten an ihre Kunden weiterreichen.

„Der Ölpreis ist zwar nicht mehr so wichtig für die deutsche Wirtschaft wie noch vor ein oder zwei Jahrzehnten“, sagt Analyst Stanzl. Wenn der Preis aber in so kurzer Zeit so stark steige, dann könne dies auch der zuletzt festere Euro durch geringere Importpreise nicht mehr kompensieren. Viele Rohstoffe werden auf den Weltmärkten in Dollar abgerechnet. Durch die kräftige Aufwertung des Euro konnten sie günstiger importiert werden.