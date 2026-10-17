Indien: Gründer von Kakerlaken-Protestbewegung festgenommen

Trotz der Festnahme hatten sich am Freitag Hunderte Menschen in der indischen Hauptstadt versammelt. Sie schwenkten Nationalflaggen und forderten den Rücktritt von Wahlleiter Gyanesh Kumar.

Dipke hatte zu der Demonstration aufgerufen, um zwei inhaftierte Anführer seiner "Cockroach Janta Party" (CJP) zu unterstützen. Sie waren in dieser Woche wegen einer nicht genehmigten Kundgebung zu fünf Tagen Haft verurteilt worden. Am Dienstag hatte die Polizei rund 20 Aktivisten festgenommen, die Absperrungen an einem historischen Observatorium in Neu-Delhi überwunden hatten. Am vergangenen Sonntag hatten die Behörden Dipke sowie zwei weitere führende Vertreter seiner Bewegung einen Tag nach ihrer Festnahme wieder freigelassen. Das zuständige Gericht ordnete nach Angaben der CJP als Auflage an, dass sie "ein Jahr lang nicht den Frieden brechen" dürften.

Die CJP, Oppositionsparteien und Studentenorganisationen protestieren seit Wochen gegen die Wahlkommission. Sie werfen der Behörde vor, bei einer Überarbeitung der Wählerlisten rund 130 Millionen Namen gelöscht zu haben, um die Regierungspartei BJP von Ministerpräsident Narendra Modi zu begünstigen. Die Wahlkommission und die BJP weisen die Vorwürfe jedoch zurück. Dipke hatte die "Cockroach Janta Party" (CJP) gegründet, nachdem ein Richter arbeitslose Jugendliche mit Kakerlaken (englisch: "cockroaches") verglichen hatte.

Die Bewegung gilt als eine der größten politischen Herausforderungen für Modi in dessen zwölfjähriger Amtszeit. Anfang des Jahres hatte ein wochenlanger Sitzstreik der Gruppe den Rücktritt von Bildungsminister Dharmendra Pradhan wegen eines Skandals um durchgesickerte Prüfungsfragen erzwungen.