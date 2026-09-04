ABO

Immer mehr "Ausspähungen" von Bundesheer-Einrichtungen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine kommt es laut dem Bundesheer vermehrt zu Ausspähungen von Militäreinrichtungen. Insbesondere Fälle von Menschen, die vor Kasernen stehen und diese filmen, hätten zugenommen, sagte Heeressprecher Michael Bauer zur APA. "Das darf man, aber die Häufung ist spannend." Vor Kriegsbeginn sei so etwas ein-, zweimal im Jahr vorgekommen, nun "mehrmals". Auch Drohnensichtungen hätten zugenommen.

von

News auf Google bevorzugen

Am Freitag berichteten die "Salzburger Nachrichten" über entsprechende Sichtungen am Gelände der Schwarzenbergkaserne. Dabei befinde sich die Kaserne in unmittelbarer Nähe zum Salzburger Flughafen und somit in einer Flugplatzzone. Für Drohnenflüge braucht es nicht nur eine Freigabe der Flugsicherung, sondern auch einen Bescheid der Austro Control, so die Zeitung.

Beunruhigt zeigt man sich beim Bundesheer über diese Vorfälle nicht. "Wir halten das fest, werten aus, und geben unter Umständen an zivile Behörden weiter", betonte Bauer.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
In Wien beginnt am Montag wieder die Schule
Technik
In Wien heuer mehr Bewerber als offene Lehrerstellen
Hat ihren Teil erledigt: Schumann
Politik
Entwurf für Sozialhilfereform in Abstimmung
Kopftuch als Streitsache
Technik
Kopftuchverbot - Konflikte in Klassen für Wiederkehr ausgeschlossen
Kinder unter 14 dürfen in der Schule kein Kopftuch mehr tragen
Politik
Konflikt um Kopftuchverbot soll außerhalb der Klasse bleiben
Neue Möglichkeit zum Sparen für den Nachwuchs geplant
Politik
"Zukunftsdepot" könnte Startguthaben bis 500 Euro enthalten
Rüstungsdirektor Vodosek folgt auf Striedinger als Generalstabschef
Politik
Vodosek folgt auf Striedinger als Generalstabschef
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER