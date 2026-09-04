Immer mehr "Ausspähungen" von Bundesheer-Einrichtungen

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine kommt es laut dem Bundesheer vermehrt zu Ausspähungen von Militäreinrichtungen. Insbesondere Fälle von Menschen, die vor Kasernen stehen und diese filmen, hätten zugenommen, sagte Heeressprecher Michael Bauer zur APA. "Das darf man, aber die Häufung ist spannend." Vor Kriegsbeginn sei so etwas ein-, zweimal im Jahr vorgekommen, nun "mehrmals". Auch Drohnensichtungen hätten zugenommen.
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Am Freitag berichteten die "Salzburger Nachrichten" über entsprechende Sichtungen am Gelände der Schwarzenbergkaserne. Dabei befinde sich die Kaserne in unmittelbarer Nähe zum Salzburger Flughafen und somit in einer Flugplatzzone. Für Drohnenflüge braucht es nicht nur eine Freigabe der Flugsicherung, sondern auch einen Bescheid der Austro Control, so die Zeitung.
Beunruhigt zeigt man sich beim Bundesheer über diese Vorfälle nicht. "Wir halten das fest, werten aus, und geben unter Umständen an zivile Behörden weiter", betonte Bauer.