Immer mehr "Ausspähungen" von Bundesheer-Einrichtungen

Am Freitag berichteten die "Salzburger Nachrichten" über entsprechende Sichtungen am Gelände der Schwarzenbergkaserne. Dabei befinde sich die Kaserne in unmittelbarer Nähe zum Salzburger Flughafen und somit in einer Flugplatzzone. Für Drohnenflüge braucht es nicht nur eine Freigabe der Flugsicherung, sondern auch einen Bescheid der Austro Control, so die Zeitung.

Beunruhigt zeigt man sich beim Bundesheer über diese Vorfälle nicht. "Wir halten das fest, werten aus, und geben unter Umständen an zivile Behörden weiter", betonte Bauer.