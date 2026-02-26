ABO

Hillary Clinton sagt zu Epstein-Affäre vor US-Kongress aus

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Hillary Clinton sagt zu Epstein-Affäre aus
©APA, dpa, Britta Pedersen
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei der politischen Aufarbeitung des Skandals um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird eine Aussage der früheren Außenministerin Hillary Clinton vor dem US-Parlament erwartet. Zunächst wird Hillary Clinton (78) am Donnerstag unter Eid aussagen, bevor am Freitag ihr Ehemann und Ex-Präsident Bill (79) befragt wird. US-Medien zufolge werden sie nicht im Kongress in Washington, sondern per Videoschaltung befragt werden.

von

Hillary und Bill Clinton hatten sich monatelang geweigert, im US-Kongress zur Untersuchung des Epstein-Falls auszusagen. Bill Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Der frühere Präsident hat ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit seiner Bekanntschaft mit Epstein wiederholt bestritten. Epstein betrieb jahrelang einen Missbrauchsring, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kubas Küstenwache im Hafen von Havanna
Politik
Kuba: Vier Insassen eines US-Boots bei Schusswechsel getötet
Kristun Frostadottir nach ihrem Treffen mit Donald Tusk in Warschau
Politik
Island will in kommenden Monaten über EU-Beitritt abstimmen
Der iranische Außenminister Araqchi
Politik
Iran und USA gehen in entscheidende Verhandlungsrunde
Deutscher Kanzler Merz und Chinas Präsident Xi in Peking
Politik
Merz in Peking: Airbus-Auftrag und Ukraine-Appell
Angriff auf Region Saporischschja (Archivbild)
Politik
Selenskyj: Ukrainische Unterhändler treffen US-Vertreter
Trump lobt sich wieder einmal selbst
Politik
Trump kontert Kriegs- und Wirtschaftssorgen mit Eigenlob
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER