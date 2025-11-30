News Logo
ABO

Hanke will Stellungnahmen zur StVO-Novelle sorgfältig prüfen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Inkrafttreten weiterhin Mitte 2026 geplant
©APA, EXPA, JOHANN GRODER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Zur geplanten Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) sind bis zum Ende der Begutachtungsfrist 94 Stellungnahmen eingegangen. Die Koalition werde sämtliche Vorschläge sorgfältig prüfen, teilte das Verkehrsministerium am Sonntag mit. Ziel bleibe ein Inkrafttreten Mitte des kommenden Jahres. Neben ausgedehnten Bestimmungen für E-Scooter und E-Bikes sind ein automatisiertes Zufahrtsmanagement zur Verkehrsberuhigung sowie die Verlagerung der E-Mopeds auf die Straße geplant.

von

"Ich bedanke mich bei allen, die sich mit ihrer Stellungnahme in den Gesetzgebungsprozess eingebracht haben. Für mich ist das ein klares Zeichen, dass es einen breiten Bedarf in Organisationen, Kommunen und in der Zivilgesellschaft an einer Novellierung unserer Straßenverkehrsregeln gibt", erläuterte Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) in einer Aussendung. "Mit dieser Reform führen wir die StVO ins 21. Jahrhundert und werden den neuen Mobilitätsformen gerecht." Die ersten neuen Bestimmungen sollen ab 1. Mai gelten, die Verlagerung der E-Mopeds von den Radwegen auf die Straße ab Oktober.

Zuletzt hatte der ÖAMTC gewarnt, dass die Einführung einer videoüberwachten Kontrolle von Fahrverboten "zu einer Zunahme von Verboten und Strafen sowie zu einem "Regel-Chaos" führen würde. Demgegenüber brauche es einheitliche gesetzliche Rahmenbedingungen. Andere Organisationen hatten ebenso wie der Mobilitätsklub datenschutzrechtliche Bedenken wegen der Videokameras angemeldet. Positiv äußerten sich hingegen das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und der Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Studie spricht gegen Ausbreitung der Hauskatze mit frühen Bauern
Technik
Die Hauskatze kam wohl erst vor 2.000 Jahren in Europa an
Vizepräsident Wutscher: Bund hat zu wenig bestellt
Gesundheit
Ärztekammer: Gratis-Impfstoffe nicht mehr verfügbar!
Steirische Ermittler erfuhren Details zum Verbleib der Vermissten
Politik
Leiche von vermisster Influencerin in Slowenien gefunden
Nonnen von Goldenstein: Rom soll Entscheidung treffen
Politik
Nonnen von Goldenstein: Rom soll Entscheidung treffen
Die drei Nonnen von Goldenstein
Politik
Nonnen von Goldenstein lehnen Lösungsvorschlag von Propst ab
Neben Videoüberwachung sind auch andere Punkte in der Novelle vorgesehen
Politik
Diskussion um StVO-Novelle - Begutachtungsfrist endet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER