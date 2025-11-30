News Logo
Ärztekammer: Gratis-Impfstoffe nicht mehr verfügbar!

Gesundheit
Vizepräsident Wutscher: Bund hat zu wenig bestellt
©APA, THEMENBILD, HARALD SCHNEIDER
Laut Österreichischer Ärztekammer (ÖÄK) fehlt es im Moment an Dosen für die kostenlosen Erwachsenen-Impfungen.

Engpass bei Gratis-Impfstoffen für Erwachsene

"Grippeimpfstoffe sind aktuell im Bestellshop nicht zu bekommen, und auch die Impfstoffe gegen Pneumokokken und Gürtelrose sind derzeit im niedergelassenen Bereich nicht verfügbar", schildert ÖÄK-Vizepräsident Edgar Wutscher am Sonntag die Probleme beim Bestellvorgang für Mediziner. Das diesjährige Gratis-Impfprogramm sei "leider zum Stillstand gekommen", betonte er.

Zu wenig bestellt: Kritik an Bund und instabiler Impfstoff-Bestellplattform

Der Grund sei ganz einfach: "Es können nur so viele Impfdosen verimpft werden, wie eingekauft wurden. Der Bund hat schlichtweg zu wenig Impfstoffe eingekauft beziehungsweise budgetiert", so Wutscher. Dazu komme, dass der Bestellshop für die Impfstoffe extrem instabil sei und in den Ordinationen weiterhin für große Frustration und Zusatzbelastung sorge.

Die ÖÄK sei im engen Abstimmungsprozess mit dem Gesundheitsministerium und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zur Verbesserung von Bestell- und Auslieferungslogistik, wurde in der Aussendung betont. "Bei den Impfungen gegen Pneumokokken und Gürtelrose müssen alle, die zu wenig Liefermenge oder im Extremfall gar keine Lieferung bekommen haben, bei der für Anfang Jänner zugesagten Neukontingentierung bevorzugt beliefert werden", forderte Rudolf Schmitzberger, Leiter des ÖÄK-Impfreferates. Das sei wichtig für die Planungssicherheit, die besonders bei der aus zwei Impfungen bestehenden Gürtelrose-Impfung wesentlich sei.

Hohe Nachfrage: Gesundheitsministerium kündigt weiteren Nachschub an

Das Gesundheitsministerium hatte Anfang November von einer hohen Nachfrage nach den neuen Gratis-Impfungen gegen Gürtelrose (Herpes Zoster) und Pneumokokken berichtet. Damals wurde angekündigt, dass noch im Lauf des Monats weitere 70.000 Dosen an Gürtelrose- sowie 25.000 Dosen an Pneumokokken-Impfstoffen bereitgestellt werden. Ein weiterer großer Nachschub sei für Jänner erwartet.

