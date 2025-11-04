News Logo
Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen

Politik
Weitere tote Geisel übergeben (Symbolbild)
Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat am Dienstagabend erneut sterbliche Überreste, die von einer Geisel in Gaza stammen sollen, an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt. Die israelische Armee teilte mit, im Gazastreifen sei ein Sarg mit einer Leiche übergeben worden.

Die sterblichen Überreste sollen nun zur Armee gebracht und anschließend in Israel in einem forensischen Institut identifiziert werden. Es war zunächst unklar, um welchen Entführten es sich handeln soll. Die Islamisten hatten bereits mehrmals sterbliche Überreste übergeben, bei denen es sich nicht um noch vermisste Geiseln handelte.

Vor der Übergabe am Abend befanden sich noch acht tote Geiseln im Gazastreifen, darunter zwei aus Israel entführte Ausländer. Die Hamas hatte im Rahmen des von den USA vorangetriebenen Friedensplans am 13. Oktober auch alle noch lebenden Geiseln im Austausch für Hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen.

