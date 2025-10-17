News Logo
ABO

Grünwidl wird neuer Wiener Erzbischof

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Grünwidl wird Schönborn-Nachfolger
©APA, HANS KLAUS TECHT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Josef Grünwidl wird neuer Wiener Erzbischof. Das gab der Vatikan Freitagmittag in seinem "Bollettino" bekannt. Seit dem Rücktritt seines Vorgängers Kardinal Christoph Schönborn im Jänner dieses Jahres dient Grünwidl bereits als Apostolischer Administrator in der Diözese. Eine Pressekonferenz mit dem künftigen Erzbischof findet um 13 Uhr statt.

von

Der 62-Jährige hatte in der Vergangenheit eigentlich betont, das Amt nicht übernehmen zu wollen. "Ich habe nach einigem Zögern jetzt aus ganzem Herzen 'Ja' zu dieser Aufgabe gesagt", wird Grünwidl nun in einer Aussendung der Erzdiözese zitiert. Schönborn freute sich indes darüber, "unsere Erzdiözese in guten Händen zu wissen."

Der Ministerrat, der gemäß Konkordat mit der Angelegenheit befasst werden muss, hat die Personalie bereits abgesegnet. Grünwidl muss nun noch zum Bischof geweiht werden. Diese Weihe soll laut Erzdiözese Schönborn übernehmen, voraussichtlich in der zweiten Jännerhälfte 2026. Ob Grünwidl wie Schönborn und dessen Amtsvorgänger auch zum Kardinal ernannt wird und damit ein Stimmrecht bei der Wahl des nächsten Papstes bekäme, ist unterdessen noch offen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Bisherige Vize-Rektorin für Studienangelegenheiten übernimmt
Technik
Bettina Schauer-Frank wird neue Rektorin der Hochschule Burgenland
Politik
Gesundheit, Justiz und Heer verlieren Vertrauen
Hafenecker (FPÖ) will Aufklärung in Causa Pilnacek
Politik
Geschäftsordnungsausschuss ermöglicht Pilnacek-U-Ausschuss
Grünwidl (l.) dürfte auf Schönborn (r.) nachfolgen
Politik
Schönborn-Nachfolge: Weiter Warten auf neuen Erzbischof
Politik
Pensionsanpassung für 2026 nun fix
NGO-Finanzierung wird untersucht
Politik
"Kleiner U-Ausschuss" zur NGO-Finanzierung tagt erstmals
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER