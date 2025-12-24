News Logo
ABO

Grünwidl gegen "geschürte Gräben" bei Muslimen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der designierte Wiener Erzbischof Josef Grünwidl will nach dem ÖVP-Posting zu Muslimen differenzieren. Er nehme ernst, wenn Menschen konkret in ihren Erfahrungen Probleme mit Muslimen haben, so Grünwidl auf Ö1. "Etwas skeptischer sehe ich, wenn es um gemachte Empörung geht oder geschürte Gräben, die hier aufgerissen werden und wo dann manche mitlaufen und mitschreien, obwohl sie persönlich noch nie eine negative Erfahrung mit Migranten oder Muslimen gemacht haben."

von

Das umstrittene Sujet wurde vor einigen Tagen auf dem offiziellen Instagram-Account der Volkspartei veröffentlicht, nachdem die Ergebnisse des im Auftrag des Integrationsfonds erstellten Integrationsbarometers präsentiert worden waren. In großen Lettern auf schwarzem Hintergrund war dort zu lesen: "Wusstest du, dass zwei Drittel das Zusammenleben mit Muslimen als schwierig empfinden?"

Eine Islamisierung Europas macht Grünwidl weniger Probleme als die "Entchristlichung". "Denn dass es immer weniger Christen gibt, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr taufen lassen, dass Menschen meinen, sie könnten ohne Christentum leben, da sind nicht die Muslime daran schuld", so der designierte Erzbischof im Ö1-"Journal zu Gast". Vielmehr müssten die Christen selbst zu ihren Wurzeln stehen - daran wolle er vor allem arbeiten.

Das Problem Migration sei nicht mit dem Satz "Wir schaffen das" zu lösen, betonte Grünwidl. "Es gibt sehr viele Migranten, sie sich gut integrieren, die wertvolle Teile unserer Gesellschaft sind." Aber: Es gebe genauso auch integrationsresistente Menschen, "die sich hier nicht eingliedern wollen und die leider dann auch Probleme verursachen."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
In Hollabrunn trieb ein Schütze sein Unwesen
Politik
Schüsse in Hollabrunn: Alle mit derselben Waffe abgegeben
Josef Ratzenböck
Politik
Oberösterreichs Altlandeshauptmann Ratzenböck gestorben
Auch das Parteilokal der Grünen war betroffen
Politik
Konkrete Ermittlungsansätze nach Schüssen in Hollabrunn
Auch in Englisch bekommen Volksschüler nun eine Ziffernnote
Politik
Volksschüler bekommen jetzt auch in Englisch Noten
Auch in Englisch bekommen Volksschüler nun eine Ziffernnote
Technik
Volksschüler bekommen jetzt auch in Englisch Noten
Karner verteidigt Posting zu Integrationsbarometer
Politik
ÖVP verteidigt umstrittenes Islam-Posting
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER