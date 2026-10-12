ABO

Grüne wollen kostenfreien Arztbesuch garantieren

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Grünen-Vizeklubchefin Sigrid Maurer plant einen Dringlichen Antrag
©APA, TOBIAS STEINMAURER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Grünen wollen gegen durchgesickerte Einsparungsvorschläge bei der Gesundheitskasse parlamentarisch vorgehen: Ein Dringlicher Antrag sieht vor, den kostenfreien Arztbesuch künftig zu garantieren, kündigte deren stellvertretende Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Montag in einer Pressekonferenz vor der Plenarsitzung an. Ein von den Grünen selbst publik gemachtes Papier der ÖGK-Dienstgeberseite sieht ein Aus der Wahlarzt-Kostenerstattung und Selbstbehalte beim Arzt vor.

von

News auf Google bevorzugen

"Das ist hochgradig ungerecht", kritisierte Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, die Überlegungen für einen Selbstbehalt. Versicherte müssten sich bereits im Vorhinein gut überlegen, welcher Arztbesuch überhaupt wahrgenommen werde, vor allem jene mit kleinem Einkommen. Einen weiteren Angriff befürchtet Schallmeiner auch auf Menschen, die zu Wahlärzten gehen. Viele würden das nicht "aus Jux und Tollerei" tun, sondern aufgrund eines mangelhaften Angebots an Kassenärzten.

Darüber hinaus beinhaltet das bekannt gewordene Papier Pläne für höhere Beiträge für Teilzeitbeschäftigte. Auch dies wollen die Grünen mit ihrem Dringlichen Antrag bei der Nationalratssitzung verhindern. "Hier wird die Regierung diese Woche den Lackmustest absolvieren müssen", meint Schallmeiner. Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) werde darin aufgefordert, Farbe zu bekennen. Maurer: "Wer zum Arzt geht, braucht Hilfe und keine Rechnung in die Hand."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Wenig Vollzeit bei Jung-Lehrkräften
Technik
Viele AHS- und BHS-Lehrer im neuen Dienstrecht nur in Teilzeit
Im Frühjahr wurde gegen Kürzungen demonstriert
Technik
Studierende blockieren Ring für mehr Uni-Budget
Behinderte Kinder sollen gleichberechtigten Zugang zu Bildung bekommen
Technik
Bündnis fordert bei Demos "Bildung für alle statt Chancen für wenige"
Für Hochbegabte soll eine eigene AHS-Sonderform kommen
Technik
Eigene AHS-Sonderform für Hochbegabte geplant
AMS-Chef Kopf sieht Österreicher länger arbeiten
Politik
AMS-Chef Kopf für höheres Pensionsantrittsalter
++ ARCHIVBILD ++ Wenig Vollzeit bei Jung-Lehrkräften
Politik
Viel Teilzeit bei AHS- und BHS-Lehrern im neuen Dienstrecht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER