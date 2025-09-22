News Logo
Gipfeltreffen zur Zweistaatenlösung im Nahen Osten

Politik
1 min
Mehrere Länder wollen Palästinenserstaat anerkennen
©AFP, APA, ANGELA WEISS
Im Vorfeld der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung findet in New York am Montag ein Gipfeltreffen zur Zweistaatenlösung im Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern statt. Mehrere Länder wollen dabei ihre offizielle Anerkennung eines Palästinenserstaats verkünden, darunter Frankreich und voraussichtlich auch Belgien, Andorra, Malta, Luxemburg und San Marino. Großbritannien, Kanada und Australien hatten bereits am Sonntag ihre Anerkennung verkündet.

Zu den wenigen Staaten, die diesen Schritt nicht gesetzt haben und aktuell auch nicht setzen wollen, zählen Deutschland und Österreich. Ausgerichtet wird das Treffen in New York von Frankreich und Saudi-Arabien.

The United Nations Security Council holds a meeting on Iran at UN headquarters on September 19, 2025, in New York. The UN Security Council voted on Friday to reimpose sanctions against Iran after Britain, France and Germany accused Tehran of violating a landmark agreement on managing its nuclear activities. "We urge (Iran) to act now," said British ambassador Barbara Woodward after casting a vote against a resolution that would have extended the current suspension of the sanctions. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

