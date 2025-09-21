Gouverneur: Tote nach ukrainischen Angriffen in Russland

Bei ukrainischen Angriffen sind nach Behördenangaben zwei Menschen im russischen Grenzgebiet Belgorod getötet worden. Ein Mann sei in der Ortschaft Rakitnoje bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen, eine Frau beim Beschuss eines Hauses in Schebekino, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, am Sonntag bei Telegram. Fünf Menschen seien bei verschiedenen Angriffen verletzt worden.
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie dabei immer wieder Ziele in Russland an. Die Zahlen der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen dabei jedoch in keinem Verhältnis zu den Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.