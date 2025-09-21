Gouverneur: Tote nach ukrainischen Angriffen in Russland

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie dabei immer wieder Ziele in Russland an. Die Zahlen der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen dabei jedoch in keinem Verhältnis zu den Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.