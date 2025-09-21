News Logo
ABO

Estland beantragt Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Estland beantragte Sitzung des höchsten UNO-Gremiums
©AFP, APA, ANGELA WEISS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der UNO-Sicherheitsrat wird sich nach Angaben Estlands am Montag in einer Dringlichkeitssitzung mit der mutmaßlichen Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfjets befassen. Die Sitzung auf Antrag Estlands finde als Reaktion auf "die dreiste Verletzung des estnischen Luftraums durch Russland am vergangenen Freitag" statt, teilte das Außenministerium in Tallinn am Sonntag mit. Russland hatte eine Verletzung des estnischen Luftraums bestritten.

von

Der estnische Außenminister Margus Tsahkna erklärte, die Luftraumverletzung sei "Teil einer umfassenderen Eskalation Russlands sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene". Das russische Verhalten erfordere "eine internationale Reaktion". Es ist das erste Mal in den 34 Jahren der Mitgliedschaft Estlands in den Vereinten Nationen, dass der baltische Staat eine Sondersitzung des Sicherheitsrats beantragt hat.

Zuvor hatte Estland wegen des Vorfalls Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags mit den Verbündeten beantragt. Ebenfalls zu Beginn der Woche kommt deshalb der NATO-Rat in Brüssel zusammen. Artikel 4 sieht Beratungen unter den NATO-Mitgliedern für den Fall vor, dass ein Mitgliedstaat seine territoriale Integrität, Unabhängigkeit oder Sicherheit bedroht sieht.

Am Freitag waren nach estnischen Angaben drei MiG-31-Jets der russischen Luftwaffe nahe der Insel Vaindloo über dem Finnischen Meerbusen in den estnischen Luftraum vorgedrungen und dort insgesamt zwölf Minuten geblieben. An der NATO-Luftraumüberwachung über Estland beteiligte F-35-Kampfjets der italienischen Luftwaffe fingen die Flugzeuge nach Angaben der Allianz ab.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
Gouverneur: Tote nach ukrainischen Angriffen in Russland
Britischer Premier Starmer will historischen Schritt setzen
Politik
Großbritannien will am Sonntag Palästina anerkennen
UNO-Generalsekretär António Guterres
Politik
Globale Krise erfordert laut Guterres Koordination
Trauerfeier in Arizona
Politik
Trauerfeier für Charlie Kirk in Arizona
Nach Entscheidung des UNO-Sicherheitsrats
Politik
Iran droht mit Stopp von IAEA-Kooperation bei Sanktionen
Die Kämpfe im Gazastreifen gehen unvermindert weiter
Politik
Berichte über heftige israelische Angriffe in der Stadt Gaza
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER