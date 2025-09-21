Israelische Armee rückt weiter in Gaza-Stadt vor

Unterdessen schossen nach Angaben des israelischen Militärs Palästinenser aus dem Gazastreifen zwei Raketen auf den Süden Israels. Eine davon sei abgefangen worden, die andere auf freiem Feld eingeschlagen. Zuvor habe es in der Hafenstadt Ashdod nördlich des Gazastreifen und in einem anderen Gebiet weiter östlich Raketenalarm gegeben. Es gab keine Berichte über mögliche Verletzte.

Es war zunächst unklar, welche der palästinensischen Terrororganisationen hinter dem Angriff stand. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren war Israel mit Tausenden Raketen aus dem Gazastreifen attackiert worden. Diese Angriffe sind jedoch inzwischen deutlich seltener geworden.