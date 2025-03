Melonis Moment

Eine weitere Hoffnung der europäischen Migrationspolitik hat ihren Ursprung ebenfalls in Rom. Das Land will außereuropäische Asylverfahren testen und hat entsprechende Zentren in Albanien eingerichtet. Zwar scheiterte deren Nutzung bisher an juristischen Hürden. Dennoch gibt man sich in Rom überzeugt, dass sie funktionieren werden. Giorgia Meloni trägt deswegen gerade einen epischen Kampf mit Italiens Justiz aus.

Die Hoffnung hinter dieser kostspieligen Lösung: Gesunde männliche Asylsuchende mit wenig Aussicht auf ein Bleiberecht würden gar nie europäischen Boden betreten. Ihr Schicksal würde potenzielle Migranten abschrecken, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Nicht nur die Zahl der Asylgesuche würde sinken, auch das Problem der nicht vollzogenen Abschiebungen würde sich reduzieren, lautet die Argumentation.Noch steht der Erfolg in dieser Causa aus. Aber ihr entschiedenes Handeln in der Migrationsfrage hat dazu beigetragen, dass man Meloni in Brüssel ernst nimmt. Der Italienerin ist es gelungen, die EU-Kommission zu überzeugen, dass die chronische Überforderung ihres Landes durch Migranten ein europäisches Problem ist.