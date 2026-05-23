Gewaltverherrlichender Wiener von DSN aus Verkehr gezogen

Möglich wurde das, weil der Facebook-Konzern Meta, der auch Instagram betreibt, das Profil des Burschen am 12. Mai entdeckt und den heimischen Sicherheitsbehörden zur Prüfung übermittelt hatte. Auf einem geposteten Foto war ein deutlicher Wien-Bezug erkennbar. Binnen weniger Stunden gelang es der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), den Profilinhaber zu ermitteln.

Der österreichische Staatsbürger wurde am 13. Mai um 1.00 Uhr in der Früh von Beamten der Einsatzgruppe Cobra an seiner Wiener Adresse unsanft aus der Nachtruhe befördert. Eine von der Staatsanwaltschaft Wien angeordnete Hausdurchsuchung wurde durchgeführt, Beweismittel wurden sichergestellt und verdächtige Datenträger beschlagnahmt.

In einer ersten Einvernahme war der 16-Jährige geständig, für die ihm zugeschriebenen Inhalte verantwortlich zu sein und diese verbreitet zu haben. Er wurde mit einem vorläufigen Waffenverbot belegt. Die Staatsanwaltschaft Wien leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verhetzung und Übertretungen nach dem Waffengesetz ein. Der 16-Jährige befindet sich vorerst auf freiem Fuß.