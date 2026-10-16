Gewalt an landesweitem Protesttag in Frankreich befürchtet

Dem schon seit Längerem angekündigten landesweiten Protesttag wollen sich auch Schüler und Studenten anschließen, die seit mehreren Wochen für bessere Lernbedingungen und eine bessere Ausstattung von Gymnasien demonstrieren. Bei dem Demonstrationsaufruf, der keiner Organisation klar zuzuordnen ist und der über die sozialen Medien verbreitet wurde, geht es auch um hohe Spritpreise, niedrige Löhne, die große Zahl von Beschäftigten zu Niedriglöhnen sowie Probleme der Landwirtschaft und der Feuerwehr.