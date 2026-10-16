Gewalt an landesweitem Protesttag in Frankreich befürchtet

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Dem schon seit Längerem angekündigten landesweiten Protesttag wollen sich auch Schüler und Studenten anschließen, die seit mehreren Wochen für bessere Lernbedingungen und eine bessere Ausstattung von Gymnasien demonstrieren. Bei dem Demonstrationsaufruf, der keiner Organisation klar zuzuordnen ist und der über die sozialen Medien verbreitet wurde, geht es auch um hohe Spritpreise, niedrige Löhne, die große Zahl von Beschäftigten zu Niedriglöhnen sowie Probleme der Landwirtschaft und der Feuerwehr.
TOPSHOT - French police officers in riot gear stand guard during a demonstration of high-school students with the Eiffel Tower (L) in the background and the Cathedral of Saint-Louis-des-Invalides (R) in Paris, on October 13, 2026, as part of a nationwide high school mobilisation. France sees nationwide demonstrations on October 13 in support of students protesting poor classroom conditions for weeks, as authorities and participants remain wary of further violence. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)