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Gewalt an landesweitem Protesttag in Frankreich befürchtet

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Politik
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Auf Frankreichs Polizei wartet erneut viel Arbeit
©Afp, APA, DIMITAR DILKOFF
In Frankreich wird am Samstag zu Großprotesten gegen hohe Lebenshaltungskosten und zu einer Neuauflage der Gelbwestenbewegung aufgerufen. Paris befürchtet Blockadeaktionen, Ausschreitungen und Gewalt und kündigte ein hartes Durchgreifen an. Die Polizei werde auch mit Blendgranaten und Gummigeschossen gegen Krawallmacher vorgehen, sagte Innenminister Laurent Nuñez. Erwartet werden 250 Protestkundgebungen und 80 Demonstrationszüge mit insgesamt 70.000 bis 140.000 Teilnehmern.

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Dem schon seit Längerem angekündigten landesweiten Protesttag wollen sich auch Schüler und Studenten anschließen, die seit mehreren Wochen für bessere Lernbedingungen und eine bessere Ausstattung von Gymnasien demonstrieren. Bei dem Demonstrationsaufruf, der keiner Organisation klar zuzuordnen ist und der über die sozialen Medien verbreitet wurde, geht es auch um hohe Spritpreise, niedrige Löhne, die große Zahl von Beschäftigten zu Niedriglöhnen sowie Probleme der Landwirtschaft und der Feuerwehr.

TOPSHOT - French police officers in riot gear stand guard during a demonstration of high-school students with the Eiffel Tower (L) in the background and the Cathedral of Saint-Louis-des-Invalides (R) in Paris, on October 13, 2026, as part of a nationwide high school mobilisation. France sees nationwide demonstrations on October 13 in support of students protesting poor classroom conditions for weeks, as authorities and participants remain wary of further violence. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

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