Gerhard Karner: „Wir müssen strikt zwischen legaler Migration und dem Kampf gegen illegale Migration trennen“

Wie lange dauern die Verfahren?

In der ersten Instanz rund drei Monate. Wenngleich wir in Zusammenhang mit Syrien nach dem Fall des Assad-Regimes Anfang Dezember ein Rückführungs- und Abschiebeprogramm vorbereiten. Es sind schon Syrer zurückgekehrt, und es wurden Asyl-Aberkennungsverfahren durchgesetzt. Nicht, weil ich mir das als Innenminister einbilde. Sondern, weil das Asylgesetz so funktioniert und es konsequent umgesetzt werden muss, damit es glaubwürdig und gerecht bleibt.

Wie viele Rückkehrer gab es bisher?

Aus Österreich sind seit Anfang des Jahres über 300 Personen zurückgekehrt – das ist um ein Drittel mehr als in den beiden Jahren zuvor insgesamt. Wir gehen davon aus, dass es mehr werden und unterstützten die Menschen auch dabei. Entscheidend ist, dass diese vorsichtige Stabilität, die dieses Land bekommen hat, auch nachhaltig abgesichert wird. Denn die Menschen wollen zurück. Die syrische Regierung will, dass die Menschen zurückkommen. Über 500.000 sind bereits aus den Nachbarländern zurückgekehrt. Aber vier Millionen sind immer noch in den Flüchtlingslagern in der Türkei, Jordanien und im Libanon. Jetzt muss man den Zeitpunkt nutzen, damit sich die Menschen aus diesen Flüchtlingslagern nicht in Richtung Europa auf den Weg machen, sondern in ihre Heimat gehen. Daher ist es gut, dass die EU und die USA die Sanktionen gegen Syrien aufgehoben haben, damit hier wieder etwas entstehen kann.

Inwieweit sind diese Aberkennungsverfahren ein Papiertiger? Die Unterlagen für Asylverfahren besagen, dass die politische Entwicklung noch nicht nachhaltig ist. Zudem herrscht bittere Armut. Wer den Asylstatus verliert, kann humanitäres Bleiberecht bekommen. Sie können also nur auf freiwillige Rückkehr hoffen.

Wir tun beides. Wir unterstützen freiwillige Rückkehr. Wir haben aber auch die Verantwortung für eine funktionierendes Asyl- und Fremdenrecht. Dazu gehört, dass Straftäter und Gefährder außer Landes gebracht werden. Das ist keine einfache Diskussion, aber sie ist notwendig. Ich habe gemeinsam mit der deutschen Innenministerin Nancy Faeser Gespräche mit dem syrischen Innenminister geführt, damit wir in das Heimatland abschieben können. Wir schieben derzeit auch Syrer und Afghanen ab, aber nicht in die Heimatländer. Mein Ziel ist es, Straftäter auch wieder in diese Länder abschieben zu können.

Sie vermischen gerade normale Flüchtlinge und Straftäter.

Da gibt es unterschiedliche Hebel. Wir haben jene, die freiwillig zurückkehren. Dann jene Menschen aus Syrien oder Afghanistan, die in der Regel Asyl oder subsidiären Schutz bekommen haben, wo sich aber das Lagebild im Land zumindest für bestimmte Bevölkerungsgruppen ändert, da ist der Schutzstatus kein Automatismus mehr. Und wenn das so ist, muss der- oder diejenige auch wieder zurückkehren.