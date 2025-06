Christian Stocker: „Man darf nicht immer nur jammern“

Bei Politikern ist es offenbar in, von uns Zuversicht einzufordern. Aber was tut denn die Politik dafür?

Wir haben uns vorgenommen, in einem ersten Schritt das Budget zu konsolidieren. Stabile Verhältnisse in unserem Haushalt sind die Voraussetzung dafür, dass wir in eine gute Zukunft blicken können. Als zweiten Schritt wollen wir dieses Land schlanker, effizienter, fitter machen. Und letztendlich wollen wir wieder Wachstum generieren. Ich tue alles dafür, dass die Regierung tatsächlich liefern wird, was sie versprochen hat. Im Regierungsprogramm sind viele Punkte festgeschrieben, die dieses Land zum Besseren verändern werden, damit wir alle wieder mit ein bisschen mehr Optimismus in die Zukunft schauen.Wenn ich mir die Wirtschaftsdaten ansehe, ist die Situation, in der wir begonnen haben, keine erfreuliche. Aber wir sehen jetzt einen schmalen Streifen am Horizont – schmal und noch weit weg, aber immerhin sichtbar.

Und diese Prognose soll halten?

Das sind Echtzeitdaten. Es gibt eine zarte Pflanze des Optimismus in der Wirtschaft und eine entsprechende Entwicklung. Es ist noch zu wenig, das ist mir klar. Es muss mehr werden. Daher haben wir uns eine Reformagenda für die Bereiche Energie, Bildung und Gesundheit vorgenommen. Darüberhinaus wollen wir mit der Industriestrategie Impulse setzen, damit der Streifen am Horizont breiter wird. Dann wird auch in der Bevölkerung die Zuversicht und das Vertrauen in die Politik wachsen.

Woher kommt dieser plötzliche Optimismus in der Wirtschaft? Faktisch ist ja noch nicht viel passiert und ob das Budget die Einsparungen bringt, wird erst der Vollzug zeigen.

Wir wissen, dass in der Wirtschaft auch Erwartungshaltungen wichtig sind. Wir zeigen, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben – 15 Milliarden im Budget und auch in der Verwaltung einzusparen – auch umsetzen. Und wir haben schon kleine Impulse gesetzt: Die Belegpflicht erst ab 35 Euro ist ein Schritt Richtung Bürokratieabbau und Erleichterung für Unternehmen, ebenso der Ausbau der Pauschalierungen. Dazu kommen die Mietpreisbremse, das verpflichtende Integrationsprogramm, das Verbot für die Ehe unter 18. Der Familiennachzug wurde ausgesetzt. Man kann sagen, da ist noch nicht viel geschehen, aber das Signal bewirkt schon, dass die Zahlen zurückgehen. Die Bevölkerung soll sich gewiss sein können, dass wir das, was wir versprechen, auch umsetzen.

Politik und Psychologie also.

Auch Wirtschaft und Psychologie gehen Hand in Hand. Warum haben wir so eine hohe Sparquote? Weil viele Menschen verunsichert sind und was sie an verfübarem Einkommen dazubekommen, aufs Sparkonto legen. Sie befürchten, dass die Zeiten schlechter werden und wollen vorsorgen. Wir wollen den Konsum ankurbeln. Da ist es notwendig, dass Bereitschaft besteht, mehr Geld auszugeben, sich etwas zu gönnen, weil man positiver in die Zukunft blickt.