Jutta Allmendinger: „Das System muss jetzt geändert werden“

Die Auswirkungen, die wir momentan spüren, haben ihren Ursprung teilweise schon in den 70er- oder 80er-Jahren. Warum wurde das in der Vergangenheit politisch unterschätzt?

Reden wir zunächst über die Lebenserwartung. Diese steigt in der Tat seit sehr langer Zeit. Dahinter stehen großartige wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Säuglingssterblichkeit ist drastisch zurückgegangen und wir haben viele gesunde Jahre hinzugewonnen. Die sozialpolitischen Implikationen, also die Kosten, hat man tatsächlich lange verdrängt. Die Menschen beziehen viel länger als noch vor einigen Jahren Rentenzahlungen, denn das Ruhestandsalter ist gleich geblieben, während die Lebenserwartung gestiegen ist. Außerdem ist die Geburtenzahl deutlich gefallen, weniger Menschen sind also erwerbstätig. Dadurch entsteht ein weiteres Ungleichgewicht: Immer weniger erwerbstätige Menschen versorgen immer mehr Menschen im immer länger währenden Ruhestand. Die Antwort darauf, warum so wenig getan wird, liegt darin, dass man erwerbstätigen Menschen durch höhere Rentenzahlungen nicht noch mehr Nebenkosten vom Lohn abziehen möchte. Außerdem will man das Rentenzugangsalter nicht erhöhen undkann auch die Rentenhöhe nicht reduzieren. All diese Maßnahmen wären sehr unpopulär.

Warum sträubt sich die Politik hier so?

Jede Partei möchte in den Wahlen gewinnen. Durch die neue demografische Zusammensetzung der Altersgruppen ist die Stimmenverteilung heute aber vollkommen anders als vor 30 Jahren. Damals hatte man in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen fast genauso viele Stimmen wie in der Gruppe der 65- bis 90-Jährigen.