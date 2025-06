2nd Opinion: Politikverdrossene Politik

Migration und Integration sind die beiden Themenbereiche, in denen die beiden problematischsten Entwicklungen im Bereich des öffentlichen Diskurses am deutlichsten in Erscheinung treten: Selektive Wahrnehmung und Entpolitisierung des Politischen.

Zunächst zur selektiven Wahrnehmung: Jeder, der in Migrations- und Integrationsfragen eine bestimmte Meinung oder sogar Weltanschauung hat (besonders starke Weltanschauungen haben Menschen, die die Welt besonders wenig anschauen), findet sehr leicht eine Wirklichkeit vor, die diese Weltanschauung bestätigt. Wer zeigen will, dass es eigentlich mit der Integration kein Problem gibt, fährt in eine oberösterreichische 2000-Seelen-Gemeinde, in der sich drei Familien aus Syrien, Somalia oder Burkina Faso vorbildlich integriert haben, mit Kindern im örtlichen Fußballverein, Jugendlichen bei der Freiwilligen Feuerwehr und Tanten im Frauengesangsverein. Wer nachweisen möchte, dass wir nicht nur an der Grenze zur Notlage sind, sondern schon längst mittendrin, kann in Wien aus dem Vollen schöpfen. Sowohl das Bildungs- als auch das Sozialsystem sind in der Bildungshauptstadt dysfunktional, das zeigen alle Zahlen und Statistiken, die, wenn sie nicht absichtsvoll gefälscht sind, die letzte Bastion der Realität in einer Märchenwelt der Ideologie darstellen.

Die Entpolitisierung des Politischen ist vielleicht noch problematischer als die selektive Wahrnehmung ideologisch motivierter Berichterstatter. Ob in einem europäischen Staat eine Notlage in dem Sinn herrscht, dass eine Fortsetzung der bisherigen Politik zur Überforderung der öffentlichen Systeme führen und in einem substanziellen Ausmaß die Akzeptanz der Bevölkerung verlieren würde, entscheiden nicht die Politiker, die im Rahmen von Wahlen für ihre Maßnahmen geradestehen müssen, sondern europäische Beamte und Richter, die von der österreichischen, deutschen oder polnischen Wirklichkeit noch weiter entfernt sind als Georg Restle vom Journalismus. Faktum ist, dass die geltende Rechtslage und die vorherrschende Judikatur vor allem des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), der so etwas wie das Wolkenkuckucksheim des humanitären Moralismus darstellt, Europa in eine migrations- und integrationspolitische Sackgasse geführt haben, in der es früher oder später naturgesetzmäßig zu Angstreaktionen kommen wird.