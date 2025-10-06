Frankreichs Premierminister Lecornu zurückgetreten

Nur wenige Stunden nach der Vorstellung einer neuen Regierung ist Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron habe den Rücktritt angenommen, teilte das Präsidialamt am Montag in Paris mit. Zuvor hatten mehrere Oppositionsparteien erneut mit Regierungssturz gedroht. Lecornu war nur knapp einen Monat im Amt gewesen.
Die Ernennung von Ex-Finanzminister Bruno Le Maire für das Verteidigungsressort war auch regierungsintern umstritten gewesen, insbesondere vonseiten der konservativen Republikaner (LR). Jordan Bardella, Chef des rechtspopulistischen Oppositionspartei Rassemblement National (RN), forderte umgehend Neuwahlen. Dies hatte Macron bisher ausgeschlossen. Hintergrund der Regierungskrise ist der Streit um den Haushalt für das kommende Jahr, in dem Frankreich angesichts seiner Staatsfinanzen massive Einschnitte bei öffentlichen Ausgaben bevorstehen.