News Logo
ABO

Frankreichs Premierminister Lecornu zurückgetreten

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Frankreichs Premier Lecornu zurückgetreten
©AFP, APA, POOL, ALAIN JOCARD
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Nur wenige Stunden nach der Vorstellung einer neuen Regierung ist Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron habe den Rücktritt angenommen, teilte das Präsidialamt am Montag in Paris mit. Zuvor hatten mehrere Oppositionsparteien erneut mit Regierungssturz gedroht. Lecornu war nur knapp einen Monat im Amt gewesen.

von

Die Ernennung von Ex-Finanzminister Bruno Le Maire für das Verteidigungsressort war auch regierungsintern umstritten gewesen, insbesondere vonseiten der konservativen Republikaner (LR). Jordan Bardella, Chef des rechtspopulistischen Oppositionspartei Rassemblement National (RN), forderte umgehend Neuwahlen. Dies hatte Macron bisher ausgeschlossen. Hintergrund der Regierungskrise ist der Streit um den Haushalt für das kommende Jahr, in dem Frankreich angesichts seiner Staatsfinanzen massive Einschnitte bei öffentlichen Ausgaben bevorstehen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das israelische Militär kontrolliert derzeit den Gazastreifen
Politik
Hamas und Israel beraten in Ägypten zu Gaza-Waffenruhe
Soldaten sollten US-Einwanderungsbehörde ICE untestützen
Politik
Kalifornische Nationalgarde nach Portland gestoppt
US-Präsident Donald Trump warnt Hamas
Politik
Trump droht Hamas mit "vollständiger Vernichtung"
Israelischer Ministerpräsident Netanyahu spricht von "falschem Weg"
Politik
Netanyahu wirft europäischen Spitzenpolitikern Schwäche vor
Kobachdise hat Mühe, die Anbiederung an Moskau zu erklären
Politik
Georgiens Premier will Oppositionsbewegung niederschlagen
Bruno Le Maire wechselt von der Wirtschaft in die Verteidigung
Politik
Viele bekannte Gesichter in Frankreichs neuer Regierung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER