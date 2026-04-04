Frankreich: Tausende demonstrieren gegen Rassismus

Der Linkspolitiker Bagayoko, der selbst zu der Kundgebung aufgerufen hatte, warf Staatschef Emmanuel Macron "Schweigen" beim Thema Rassismus vor. Das zeige, dass Macron im Kampf gegen den Rassismus nicht "engagiert" sei, sagte der Politiker der linkspopulistischen Partei La France Insoumise (LFI).

LFI-Gründer Jean-Luc Mélenchon sprach bei der Demonstration von einer "ekelerregenden Welle des Rassismus, die von politisch-medialen Eliten kommt und ohne Zurückhaltung ihre Verachtung für einen Teil unserer Bevölkerung ausbreitet".

Der 52-jährige Bagayoko, der als Sohn malischer Eltern im Großraum Paris geboren wurde, war im März zum Bürgermeister der von Einwanderung geprägten Vorstadt Saint-Denis gewählt worden. Er ist der erste schwarze Bürgermeister einer so großen Stadt wie Saint-Denis mit etwa 150.000 Einwohnern.

Seit seiner Wahl wird Bagayoko im Internet rassistisch beleidigt. Im rechtsgerichteten Sender CNews sagte zudem ein Gast im Zusammenhang mit Bagayoko, dass der Mensch vom Affen abstamme und dass jeder "Stammeschef" seine Autorität unter Beweis stellen müsse.

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Die Beleidigungen gegen den Bürgermeister haben eine neue Debatte über Rassismus in Frankreich ausgelöst.