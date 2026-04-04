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Frankreich: Tausende demonstrieren gegen Rassismus

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Demo nach Beleidigungen gegen Bürgermeister Bally Bagayoko
©Afp, APA, THOMAS SAMSON
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In der Pariser Vorstadt Saint-Denis haben nach zahlreichen Beleidigungen gegen den neuen schwarzen Bürgermeister Bally Bagayoko Tausende Menschen gegen Rassismus demonstriert. Die Demonstrierenden versammelten sich am Samstag vor dem Rathaus von Saint-Denis und zeigten Plakate mit Slogans wie "Nein zum Hass, Nein zum Rassismus" oder "Wir wollen viele schwarze Bürgermeister gegen die braune Pest".

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Der Linkspolitiker Bagayoko, der selbst zu der Kundgebung aufgerufen hatte, warf Staatschef Emmanuel Macron "Schweigen" beim Thema Rassismus vor. Das zeige, dass Macron im Kampf gegen den Rassismus nicht "engagiert" sei, sagte der Politiker der linkspopulistischen Partei La France Insoumise (LFI).

LFI-Gründer Jean-Luc Mélenchon sprach bei der Demonstration von einer "ekelerregenden Welle des Rassismus, die von politisch-medialen Eliten kommt und ohne Zurückhaltung ihre Verachtung für einen Teil unserer Bevölkerung ausbreitet".

Der 52-jährige Bagayoko, der als Sohn malischer Eltern im Großraum Paris geboren wurde, war im März zum Bürgermeister der von Einwanderung geprägten Vorstadt Saint-Denis gewählt worden. Er ist der erste schwarze Bürgermeister einer so großen Stadt wie Saint-Denis mit etwa 150.000 Einwohnern.

Seit seiner Wahl wird Bagayoko im Internet rassistisch beleidigt. Im rechtsgerichteten Sender CNews sagte zudem ein Gast im Zusammenhang mit Bagayoko, dass der Mensch vom Affen abstamme und dass jeder "Stammeschef" seine Autorität unter Beweis stellen müsse.

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet. Die Beleidigungen gegen den Bürgermeister haben eine neue Debatte über Rassismus in Frankreich ausgelöst.

Saint-Denis Mayor Bally Bagayoko (C) gestures during a rally against racism that he convened, in Saint-Denis, on the outskirts of Paris, on April 4, 2026. "We want lots of Black mayors to fight the brown plague": several thousand people gathered to protest against racism on April 4, 2026 in Saint-Denis, following a call from the new LFI mayor, Bally Bagayoko, who, since his election, has been at the centre of a debate on racial discrimination that has now taken on national significance. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

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