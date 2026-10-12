ABO

Europaminister diskutieren erneut EU-Budgetvorschläge

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Europaministerin Claudia Bauer für stärkeren Nachlass
©APA, HANS KLAUS TECHT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Im Zentrum des Treffens der EU-Europaministerinnen und -minister am Dienstag in Luxemburg stehen die laufenden schwierigen Verhandlungen über das nächste mehrjährige EU-Budget 2028-2034. Auch nach der Präsentation der neuen "Verhandlungsbox" der irischen Präsidentschaft, die Kürzungen am Kommissionsvorschlag vorsieht, liegen die Positionen weit auseinander. Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) hatte bereits am Samstag erklärt, dass der Plan "nicht reicht".

von

News auf Google bevorzugen

Die neue "Nego-Box" wird auch ein großes Thema beim EU-Gipfel Donnerstag und Freitag in Brüssel sein, den die Europaminister vorbereiten. Laut irischem Vorschlag soll das Budget-Gesamtvolumen von den von der Kommission angepeilten 2 auf rund 1,8 Billionen Euro sinken. Die Europaministerinnen und -minister sind federführend für das Budget verantwortlich; die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs entscheiden aber final. Sie werden beim Gipfel über die neue Box diskutieren, Entscheidungen oder Beschlüsse sind aber keine zu erwarten.

Weitere große Themen des Gipfels sind die neuen Vorschläge der Kommission zu EU-Erweiterung und EU-Reform sowie die Migration. Auf der Agenda der Europaministerinnen und -minister am Dienstag steht zudem noch das letzte noch laufende Artikel-7-Verfahren wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit, und zwar jenes gegen Ungarn. Durch den Regierungswechsel in Ungarn wurden bereits Fortschritte auf dem Weg zu mehr Rechtsstaatlichkeit festgestellt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die 44-Jährige ist somalischer Herkunft
Politik
Haus von Trump-Kritikerin Ilhan Omar durchsucht
Politik
Riad erneut von Explosionen erschüttert
Der britische Premier kündigte Sanktionen gegen Teheran an
Politik
Für Burnham steht wohl Iran hinter Militärbasis-Vorfall
Selenskyj fordert Stärke ein
Politik
Zwei Tote nach russischem Drohnenangriff auf Kiew
Pontifex muss wegen des Eingriffes mehrere Termine absagen
Politik
Spitaleinlieferung von Papst Leo am Dienstagvormittag
Ansprache von Selenskyj beim Warschauer Sicherheitsforum
Politik
Selenskyj: USA müssen Energie-Waffenruhe durchsetzen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER