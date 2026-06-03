EU treibt Ukraine-Beitrittsprozess voran

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Sie sind in sechs Cluster mit insgesamt 35 Kapiteln unterteilt. Die Ukraine hat, ebenso wie Moldau, seit 2022 EU-Beitrittsstatus. EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos schrieb auf X, es sei nun an der Zeit, den Weg Moldaus und der Ukraine zur EU-Mitgliedschaft "zu beschleunigen".
Die Regierung des pro-russischen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán verhinderte mit ihrem Veto jedoch, dass die notwendigen Schritte für den offiziellen Beginn der Verhandlungen unternommen werden konnten. Nach dem Regierungswechsel in Budapest hob Ungarn nun die Blockade auf. Zuvor hatte der neue ungarische Regierungschef Péter Magyar nach eigenen Angaben eine Einigung über die Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine erzielt.
This photograph shows a general view of the European Union Council building (L) and the European Union Commission building illuminated and bearing the colours of Ukraine's national flag, following a ceremony to mark the fourth anniversary of Russia's war of aggression against Ukraine in Brussels on February 23, 2026. The EU's foreign policy chief expressed on February 23, 2026 regret that the bloc failed to unanimously agree new sanctions on Russia for the fourth anniversary of the Ukraine war, after Hungary vetoed the move. (Photo by JOHN THYS / AFP)