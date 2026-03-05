ABO

Erste Zeugen im Amtsmissbrauchs-Prozess gegen Wöginger

ÖVP-Klubobmann Wöginger in Linz im Gericht mit Verteidiger Rohregger
©APA/APA/FOTOKERSCHI.AT/ WERNER KERSCHBAUMMAYR/FOTOKERSCHI.AT/ WERNER KERSCHBAU
Im Postenschacher-Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte werden am Donnerstag die ersten Zeugen gehört. In der Früh ist die im Hearing um den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau unterlegene Kandidatin geladen. Sie wurde gemäß einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wegen Diskriminierung entschädigt. Am Nachmittag will das Gericht jenen ÖVP-Bürgermeister hören, der - laut Anklage wegen seiner Parteizugehörigkeit - den Job bekommen hat.

Laut Wöginger habe ihn der Ortschef in seiner Abgeordneten-Sprechstunde aufgesucht und um Unterstützung bei seiner Bewerbung gebeten. Er will aber nur die Bewerbungsunterlagen des Mannes an den damaligen Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, "zur Prüfung" weitergeleitet haben. Ein Chatverlauf zeigt, dass Schmid zumindest versucht hat, auf ein Mitglied der Hearingkommission Einfluss zu nehmen.

