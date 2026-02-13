Ein Toter bei israelischem Luftangriff im Süden des Libanon

Die mit der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen verbündete Miliz hatte zuvor nach dem Hamas-Überfall auf den Süden Israels im Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Die libanesische Regierung hat zugesagt, die Hisbollah vollständig zu entwaffnen. Laut ihren Angaben ist die erste Phase der Entwaffnung inzwischen abgeschlossen. Israel kritisiert die Bemühungen Beiruts als unzureichend und macht die komplette Entwaffnung der Hisbollah zur Bedingung für ein Ende seiner Angriffe auf Ziele im Libanon.