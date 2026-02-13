ABO

Ein Toter bei israelischem Luftangriff im Süden des Libanon

Bei einem israelischen Luftangriff ist am Donnerstag im Süden des Libanon ein Mensch getötet worden. Das libanesische Gesundheitsministerium schrieb von einem "feindlichen Luftangriff" auf die Ortschaft Al-Tiri, der israelischen Armee zufolge wurde dabei ein "Terrorist" der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz getötet. Seit November 2024 gilt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon eine Waffenruhe.

Die mit der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen verbündete Miliz hatte zuvor nach dem Hamas-Überfall auf den Süden Israels im Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Die libanesische Regierung hat zugesagt, die Hisbollah vollständig zu entwaffnen. Laut ihren Angaben ist die erste Phase der Entwaffnung inzwischen abgeschlossen. Israel kritisiert die Bemühungen Beiruts als unzureichend und macht die komplette Entwaffnung der Hisbollah zur Bedingung für ein Ende seiner Angriffe auf Ziele im Libanon.

