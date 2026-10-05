Dutzende Festnahmen bei Schülerprotesten in Belgien

Die Demonstranten in Lüttich hätten Pflastersteine und Absperrgitter geworfen sowie Bushaltestellen beschädigt, teilte die Polizei weiter mit. Daraufhin hätten die Polizeibeamten Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt.

Am Montag demonstrierten Schülerinnen und Schüler im französischsprachigen Teil von Belgien bereits den dritten Tag in Folge gegen Sparmaßnahmen der Regierung. Im benachbarten Frankreich gibt es ähnliche Proteste.

Begonnen hatten die Unruhen im September an einer Schule in einer Pariser Vorstadt, in der Personal fehlte. Die Schüler fordern mehr Lehrer, kürzere Schultage, weniger Schüler in den Klassen sowie Klimaanlagen und Heizungen. Die Wut ist besonders groß in sozial benachteiligten Orten, weil die Schulen dort besonders schlecht ausgestattet sind.