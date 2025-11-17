News Logo
Drei Tote in Region Charkiw nach russischem Raketenangriff

Immer wieder nächtliche Angriffe in der Ukraine (Archivbild)
©AFP, APA, SERGEI SUPINSKY
Bei russischen Raketenangriffen auf die Stadt Balaklija in der ostukrainischen Region Charkiw sind in der Nacht auf Montag ukrainischen Angaben zufolge drei Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch drei Kinder, teilte der Leiter der Militärverwaltung von Balaklija, Witali Karabanow, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Weitere Verletzte könnten nicht ausgeschlossen werden. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

In der gleichen Region wurde nach Angaben des Zivilschutzes zudem ein Mensch in der Siedlung Welykyj Burluk bei einem Drohnenangriff getötet. Ein weiterer sei verletzt worden. Es gebe Schäden an Privathäusern und Wirtschaftsgebäuden, hieß es weiter.

Ein russischer Angriff auf die südukrainische Region Odessa zerstörte Teile der Energieversorgung. Der private Energieversorger DTEK meldete am Montag, dass 36.500 Haushalte ohne Strom seien. Rettungsdiensten zufolge wurden an einem der Häfen der Oblast Odessa Brände entfacht. Dadurch wurden Hafenanlagen und mehrere zivile Schiffe beschädigt, wie der stellvertretende Ministerpräsident Olexij Kuleba mitteilte.

Russland meldete unterdessen die Eroberung von drei weiteren Ortschaften im Osten der Ukraine. Russische Einheiten hätten die Dörfer Gai in der Region Dnipropetrowsk, Platoniwka in Donezk und Dworischanske in der Region Charkiw unter ihre Kontrolle gebracht, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag im Onlinedienst Telegram mit. Am Wochenende hatte Moskau bereits die Einnahme mehrerer Dörfer im Süden der Ukraine verkündet.

Nach Angaben des Kreml laufen Gespräche mit der Ukraine über einen möglichen weiteren Austausch von Kriegsgefangenen. Russland nannte jedoch keine Einzelheiten. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 haben die beiden Seiten mehrfach Gefangene ausgetauscht.

