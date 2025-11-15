Präsidentschaftswahl in Chile

Es wird nicht erwartet, dass eine Kandidatin oder ein Kandidat schon in der ersten Runde die erforderliche Mehrheit erreicht. Für die Stichwahl am 14. Dezember rechnet sich aber Kast gute Chancen aus: Die Wähler der beiden anderen Kandidaten im rechten Lager - der rechtsradikale Johannes Kaiser und die Konservative Evelyn Matthei, die beide ebenfalls deutsche Vorfahren haben - könnten seinem Kalkül zufolge in der zweiten Runde dann Kast unterstützen. Wichtigste Themen im Wahlkampf waren der Kampf gegen kriminelle Banden und die Einwanderung.