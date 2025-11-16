News Logo
Selenskyj in Paris bei Macron zu Gast

Selenskyj trifft Macron in Paris
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will Montag Mittag in Paris mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über geplante Sicherheitsgarantien im Fall einer Waffenruhe in der Ukraine beraten. Dabei wolle Macron auch "das Engagement Frankreichs an der Seite der Ukraine bekräftigen", teilte das französische Präsidialamt am Wochenende mit.

Beide Präsidenten wollen gemeinsam den Generalstab der bisher nur auf dem Papier existierenden "multinationalen Ukraine-Truppe" besuchen. Frankreich und Großbritannien hatten sich für die Entsendung internationaler Soldaten eingesetzt, die im Fall einer Waffenruhe in der Ukraine präsent sein sollen.

Frankreich, Großbritannien und Deutschland sind die führenden Kräfte in der rund 30 vorwiegend europäische Staaten umfassenden sogenannten "Koalition der Willigen" zur Koordinierung der Unterstützung für die Ukraine. Österreich beteiligt sich aufgrund seiner Neutralität militärisch nicht daran, unterstützt die Ukraine aber im humanitären und finanziellen Bereich sowie im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU.

Am Sonntag hatte Selenskyj in Athen unter anderem den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis getroffen. Für Dienstag ist eine Visite in Spanien geplant.

