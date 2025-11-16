Selenskyj in Paris bei Macron zu Gast

Beide Präsidenten wollen gemeinsam den Generalstab der bisher nur auf dem Papier existierenden "multinationalen Ukraine-Truppe" besuchen. Frankreich und Großbritannien hatten sich für die Entsendung internationaler Soldaten eingesetzt, die im Fall einer Waffenruhe in der Ukraine präsent sein sollen.

Frankreich, Großbritannien und Deutschland sind die führenden Kräfte in der rund 30 vorwiegend europäische Staaten umfassenden sogenannten "Koalition der Willigen" zur Koordinierung der Unterstützung für die Ukraine. Österreich beteiligt sich aufgrund seiner Neutralität militärisch nicht daran, unterstützt die Ukraine aber im humanitären und finanziellen Bereich sowie im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU.

Am Sonntag hatte Selenskyj in Athen unter anderem den griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis getroffen. Für Dienstag ist eine Visite in Spanien geplant.