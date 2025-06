Donald Trump: Der selbst ernannte Friedensstifter vor einem Scherbenhaufen

Zunächst bleiben jedoch einige Fragen offen. Experten haben Zweifel, ob Israel in der Lage ist, das iranische Atomprogramm dauerhaft zu unterbinden. Es wird vermutet, dass die unterirdische Anlage Fordo so gut vor Bombardierungen geschützt ist, dass eine nachhaltige Beschädigung wohl nur mit militärischer Hilfe der USA möglich sein dürfte.

Unklar ist auch, in welchem Umfang der Iran zu militärischen Reaktionen bereit und überhaupt in der Lage ist. Politikwissenschaftlern zufolge könnte der Iran mit den USA in Verbindung stehende oder in Verbindung gebrachte Ziele in der Region ins Visier nehmen. So könnte die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz im Jemen erneut Schiffe im Roten Meer angreifen.

„Wenn man Israel beim Wort nimmt, dass die heutigen Angriffe die erste Runde eines umfassenden israelischen Vorgehens gegen das iranische Nuklear- und Raketenprogramm waren, dann steht das iranische Regime mitten in einer potenziell existenziellen Situation, in der es um Leben und Tod geht“, sagt Charles Lister vom Middle East Institute. „Das lässt die heutigen Angriffe in einem ganz neuen, noch nie da gewesenen Licht erscheinen. Das macht das Risiko einer Eskalationsspirale weitaus realer als das, was wir bisher erlebt haben.“