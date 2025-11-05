Demokrat Mamdani zum Bürgermeister von New York gewählt

© AFP, APA, LEONARDO MUNOZ home Aktuell Politik

In New York hat der 34-jährige Zohran Mamdani die Bürgermeisterwahl gewonnen. Nach Angaben von US-Medien setzte sich der Politiker vom linken Flügel der Demokraten und erklärte Gegner von US-Präsident Donald Trump (Republikaner) gegen den von Trump unterstützten Kandidaten Andrew Cuomo durch. Mamdani wird als erster Muslim Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, er hatte unter anderem eine Mietpreisbremse und kostenlose Busse und Kinderbetreuung versprochen.

von APA