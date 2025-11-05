News Logo
ABO

Demokrat Mamdani zum Bürgermeister von New York gewählt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
34-Jähriger wird New Yorker Bürgermeister
©AFP, APA, LEONARDO MUNOZ
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In New York hat der 34-jährige Zohran Mamdani die Bürgermeisterwahl gewonnen. Nach Angaben von US-Medien setzte sich der Politiker vom linken Flügel der Demokraten und erklärte Gegner von US-Präsident Donald Trump (Republikaner) gegen den von Trump unterstützten Kandidaten Andrew Cuomo durch. Mamdani wird als erster Muslim Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, er hatte unter anderem eine Mietpreisbremse und kostenlose Busse und Kinderbetreuung versprochen.

von

Cuomo ist Demokrat trat bei dieser Wahl aber als Unabhängiger an. Dem republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa maß Trump keine Siegeschancen bei. Daher empfahl er seinen Anhängern, für Cuomo als im Vergleich zu Mamdani geringeres Übel zu stimmen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Spanberger kann sich über den Wahlerfolg freuen
Politik
Demokratinnen zu Gouverneurinnen in zwei US-Staaten gewählt
Weitere tote Geisel übergeben (Symbolbild)
Politik
Von Hamas an Israel übergebene Geisel-Leiche identifiziert
Drohnensichtung legt Flugverkehr in Brüssel lahm
Politik
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel zeitweise eingestellt
Zohran Mamdani geht als Favorit ins Rennen
Politik
New Yorker wählen neuen Bürgermeister
Die Slowenin Marta Kos ist in Brüssel für die EU-Erweiterung zuständig
Politik
EU-Kommission fordert: Beitritt der Ukraine weiter forcieren
Cheney war 61 Jahre lang verheiratet
Politik
Bericht: Ex-US-Vizepräsident Cheney mit 84 Jahren gestorben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER