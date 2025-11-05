Demokrat Mamdani zum Bürgermeister von New York gewählt

In New York hat der 34-jährige Zohran Mamdani die Bürgermeisterwahl gewonnen. Nach Angaben von US-Medien setzte sich der Politiker vom linken Flügel der Demokraten und erklärte Gegner von US-Präsident Donald Trump (Republikaner) gegen den von Trump unterstützten Kandidaten Andrew Cuomo durch. Mamdani wird als erster Muslim Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, er hatte unter anderem eine Mietpreisbremse und kostenlose Busse und Kinderbetreuung versprochen.
Cuomo ist Demokrat trat bei dieser Wahl aber als Unabhängiger an. Dem republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa maß Trump keine Siegeschancen bei. Daher empfahl er seinen Anhängern, für Cuomo als im Vergleich zu Mamdani geringeres Übel zu stimmen.