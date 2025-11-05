News Logo
ABO

Demokratin Spanberger wird Gouverneurin im US-Staat Virginia

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Spanberger kann sich über den Wahlerfolg freuen
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, WIN MCNAMEE
Die Demokratin Abigail Spanberger (46) hat die Gouverneurswahl im US-Staat Virginia am Dienstag gegen die Republikanerin Winsome Earle-Sears gewonnen. Das meldeten mehrere US-Medien übereinstimmend. Spanberger ist damit die erste Frau, die zur Gouverneurin dieses Staates gewählt wurde. Die Gouverneurswahl galt als erster Stimmungstest für US-Präsident Donald Trump (Republikaner) rund ein Jahr nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten.

von

Virginia geht damit nach vier Jahren wieder von den Republikanern an die Demokraten. Die frühere Kongressabgeordnete und Mitarbeiterin des Auslandsgeheimdienstes CIA Spanberger hatte sich im Wahlkampf als Bollwerk gegen Trump präsentiert und dem Präsidenten vorgeworfen, "Chaos" im Land anzurichten.

Virginia hat knapp neun Millionen Einwohner. In dem Staat südwestlich der Hauptstadt Washington leben viele Bundesangestellte, die von den durch Trump angeordneten Massenentlassungen im Staatsapparat und der aktuellen Haushaltssperre (Shutdown) betroffen sind. Der bisherige republikanische Gouverneur Glenn Youngkin trat bei der Wahl nicht erneut an.

Parallel fand eine Gouverneurswahl in New Jersey und die Bürgermeisterwahl in New York statt.

